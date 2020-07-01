Украинские воины уничтожили позиции боевиков благодаря данным, озвученным террористом Александром Ходаковским

Об этом стало известно из Фейсбука 54-й ОМБр, передает Politeka.net (Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как стало известно, бойцы разгромили позиции террористов ответным огнем. В результате успешной атаки было ликвидировано четырех врагов. Еще три боевика были тяжело ранены. Видео атаки было снято при помощи беспилотника.

В пресс-службе 54-й ОМБр отметили, что эта позиция батальона «Восток», созданного ранее боевиком Ходаковским, создавала проблемы украинским бойцам. Часто оттуда прилетало и по мирному населению. Разведчики выяснили, где находится эта позиция, после чего было принято решение ее уничтожить. У военных подчеркнули, что огневой удар был нанесен по террористам в ответ на их обстрел.

«Хотим поблагодарить Сашу "Ходока" и медиаресурсы оккупационной власти за такие сюжеты на позициях "Востока"», - заявили в пресс-службе, намекая, что именно благодаря этим репортажам удалось установить расположение позиций.

В комментариях украинских воинов стали поздравлять с победой.

«Хорошая работа», «Точность поражает. Молодцы», «Так держать! Хоть какой то позитив», «Не останавливаться, и расширяться», - пишут пользователи сети.

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