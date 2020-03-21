Терорист "ДНР" Сергій Лашин заявив, що війну на Донбасі в 2014 почали російські найманці

Як передає Politeka.net, відео визнання опублікував журналіст Денис Казанський. (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

"Я можу сказати так, що якщо чесно, 2014 рік робили росіяни. Місцеві взагалі не напружувалися. Вони думали: "А чого нам напружуватися? Зараз ось "зелені чоловічки" приїдуть і все зроблять. Навіщо нам вступати в це "військо"?" – заявив він.

Раніше Ватажок "ДНР" Олександр Ходаковський зробив приголомшливе зізнання про обстріл бойовиків мирного населення на Донбасі.

За його словами, він особисто наказав накрити центр Ясинуватій з "Градів", розуміючи значення втрати цього міста.

Також він підкреслив, що це рішення його направляв Господь.

"Ми повинні були задіяти БМ-21 град, тому що у нас не було просто артилерійських снарядів на той момент", - зізнався терорист.

Раніше російський режисер Карен Шахназаров, який підтримує злочинний путінський режим, заявив, що Україна є винуватцем у війні на Донбасі.

Пропагандист промовчав про збройне вторгнення окупантів на схід і цинічно заявив, що причиною трагедії послужила скасування закону про російську як регіональну мову Донбасу.

Нагадаємо, бійці ВСУ ефектно ліквідували ватажків "Л/ДНР", «помстилися за все».

Як повідомляла Politeka, озвірілі окупанти на Донеччині розстріляли бійців ВСУ з артилерії.

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