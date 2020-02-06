Ватажок "ДНР" Олександр Ходаковський зробив приголомшливе зізнання про обстріл бойовиків мирного населення на Донбасі

Як повідомляє Politeka.net, так званий екс-секретар Ради безпеки "ДНР" зізнався про це в одному з інтерв'ю для сепаратистських YouTube-каналів.

Фрагмент відео з визнанням бойовика опублікував на особистій сторінці Twitter користувач під ніком Necro Mancer (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Я особисто наказав накрити центр Ясинуватої з "Градів". Ми розуміли значення втрати цього міста. Тому відповідно швидко на колінах зверстали захід і його відпрацювали. Коли в перший раз приймав рішення про відкриття вогню по нашому власному населеному пункту, то це було важким рішенням насправді. Але Господь направив, що ми повинні були задіяти БМ-21 град, тому що у нас не було просто артилерійських снарядів на той момент", - зізнався терорист.

Варто відзначити, що представники "ДНР" тоді сурмили, що це ЗСУ цілеспрямовано обстріляли центральну частину міста Ясинуватої протитанковими ракетами. Їх брехню підхопили російські ЗМІ, які роздули цю історію ще більше.

#Ходаковский: Я лично приказал накрыть центр Ясиноватой из "Градов". Это был первый раз (но, очевидно, не последний, - от ред.), когда я принимал решение об открытии огня по нашему собственному населённому пункту. И ведь никто же не пострадал https://t.co/ha3QyHX2Re pic.twitter.com/Jqf0OTLNjH — Necro Mancer (@666_mancer) February 6, 2020

Також раніше повідомлялося, що Олександр Ходаковський зробив відверте зізнання про проблеми, які виникли на території Донбасу. Так, він стверджує, що в так званої "Донецької народної республіки" виникли проблеми з фінансуванням армії бойовиків. Крім усього іншого, він заявив, що "держава" може давати на армію "ДНР" рівно стільки, щоб вони всі там не "склелили ласти".

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