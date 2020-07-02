Количество зараженных китайским вирусом в Украине может быть более миллиона человек
Об заявил врач-инфекционист Юрий Жигарев, пишет Politeka.net.
«Не буду удивлен, если их в Украине миллион и даже больше – тех, кто заразились и имеют иммунитет», – пояснил врач.
Кроме того Жигарев заявил, что нужно различать количество инфицированных и количество тех, кто заболели.
«Человек заразился, у него выработался иммунный ответ, но он может не иметь абсолютно никаких симптомов и чувствовать себя вполне нормально», – сказал медик
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В отдельности врач рассказал, что определить количество лиц этой категории трудно, так как они не обращаются за помощью.
«Практически все больные нам известны, потому что понятно, если у человека есть симптомы, он так или иначе обращается к врачу и подпадает под эту статистику», – резюмировал врач.
Ранее мы писали, что украинцам решили ужесточить наказание за нарушение одного из главных требований карантина.
Кабинет министров поддержал поддержал новые меры на заседании в среду, 1 июля.
Штрафы грозят владельцам общественных учреждений и организаций, водителям маршруток за нахождение посетителей и пассажиров без масок. Наказывать также будут людей, которые не носят маски в общественных местах.
«Устанавливаем специальную ответственность за неношение масок гражданами Украины — ответственность будет предусмотрена в Кодексе об административных правонарушениях, и отдельно — ответственность юридических лиц: собственников зданий, сооружений и общественного транспорта во время пребывания граждан, которые обязаны пропускать граждан в указанные помещения только при наличии масок», — заявил министр юстиции Денис Малюська.
Для юридических лиц штрафы составляют от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 — 5100 гривен).
В Кабмине добавили, что для физических лиц штрафы сравнительно небольшие.
Теперь проект закона, который поддержало правительство направят в Верховную Раду. Штрафы начнут действовать, если за это проголосуют нардепы.
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Как сообщала Politeka, карантин официально усилили: детали всех ограничений.
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