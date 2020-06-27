В связи со стремительным ростом заражения вирусом из Китая президент Украины Владимир Зеленский собрал расширенное серекторное заседание

Кроме представителей правоохранительных органов и членов Кабмина, в нем взяли участие главы ХОГА и мэры городов, передает Politeka.net со ссылкой на Офис президента.

Количество новых случаев заражения сейчас фиксируется на уровне 900-1000 случаев в сутки по сравнению с 300-400 в мае. Кроме того, в три раза увеличилось количество тех, кого госпитализируют.

По словам главы Минздрава Максима Степанова, основная причина такого положения дел – пренебрежение правилами карантина: переполненный транспорт, игнорирование масок, несоблюдение социальной дистанции.

В качестве примера он привел Одесчину, где нарушение всех перечисленных условий привело к резкому всплеску заболеваемости китайским вирусом.

Чиновник не исключил возвращения более суровых ограничений.

«Если сейчас не начать соблюдать контроля, то мы получим еще худший результат за две недели», – заявил министр, добавив, что с таким распространением болезни нужно говорить о готовности больниц не только второй, но и третьей волны.

Премьер-министр Денис Шмыгаль озвучил неутешительную статистику по распространению вируса. Сейчас показатель заболеваемости составляет более 50 человек на 100 000 населения, хотя еще 10 дней назад не превышал 40. Летальность же фиксируют на уровне 2,6%.

Он попросил мэров подключить все соответствующие службы и усилить контроль за соблюдением условий карантина, в том числе в транспорте, а также помочь учебным заведениям подготовиться к дистанционной работе.

Дистанционное обучение в школах не исключает и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он подчеркнул, что уже сегодня должен быть подготовлены соответствующие технические возможности.

Как известно, в Кабмине определили специальные показатели, на которые ориентируются при ослаблении или ужесточении карантина: загруженность коек в медучреждениях, динамика заболеваемости, количество новых зараженных и охват тестирований. Состоянием на 26 июня 10 областей не соответствовали хотя бы одному из этих критериев.

Ранее мы писали, что Шмыгаль заговорил о повторном ограничении движения общественного транспорта.

"Не исключено, что в отдельных городах или областях придется по решению местных комиссий вернуться к закрытию транспорта", - подчеркнул премьер-министр. Все будет зависеть от ситуации с распространением заболевания.

Напомним, появились впечатляющие кадры с пляжей Одессы.

Как сообщала Politeka, карантин официально усилили в Киевской области.

Также Politeka писала, что в Харькове полиция устроила облаву на нарушителей карантина.