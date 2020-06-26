Владимир Зеленский предупредил украинцев о возможности пика заболеваний китайским вирусом посреди лета

Президент Украины провел совещание по противодействию распространения китайского вируса. На нем выступил глава Минздрава Максим Степанов, который подчеркнул, что разработанные правительством меры должны значительно замедлить рост числа больных, но только при условии их соблюдения.

Он обратил внимание на то, что отдельные страны пошли на еще более масштабное смягчение карантина, однако это не привело к резкому скачку числа зараженных. По мнению министра, это доказывает, что ситуация с заболеваемостью в Украине в последние дни связана в первую очередь с нарушениями карантина.

В свою очередь, в МВД отчитались, что за последние три дня число штрафов для предприятий и организаций, нарушающих карантин, выросло в три раза. Кроме того, участились случаи нарушения масочного режима и соблюдения дистанции в транспорте и в местах массового скопления людей.

Президент подчеркнул, что считает работу по разъяснению украинцам необходимости соблюдения карантинных мер недостаточной. Он отметил, что в ближайшее время ситуация рискует ухудшиться.

«У нас в некоторых регионах заполнено уже более половины койкомест, а количество больных ежедневно растет. Если не остановить этот рост, будем иметь пик заболевания прямо посреди лета. Плохо будет всем. Тогда никто не будет рад ослаблению карантина», - заявил Зеленский.

Отметим, что ранее президент сам нарушил режим самоизоляции, выйдя на люди раньше времени. Последние две недели глава государства пребывал на самоизоляции после новостей о заражении его жены Елены Зеленской опасным китайским вирусом. Его пресс- секретарь Юлия Мендель сообщала, что Зеленский должен вернуться к работе 26 июня, однако он впервые появился на людях еще 24 числа. При этом сообщалось, что все тесты президента на китайский вирус показали отрицательный результат. Отметим, что на всех последних видео президент выглядит небритым и нестриженым.

Напомним, Зеленский заговорил о будущем дочери, страдающей из-за его президентства.

Как сообщала Politeka, зараженная вирусом Елена Зеленская неожиданно вышла на связь с украинцами.

Также Politeka писала, что Зеленский раскрыл украинцам сроки возвращения к нормальной жизни, помощь будет.