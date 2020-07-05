Цифры говорят сами за себя

Динамика заболевания китайским вирусом за последний месяц вызывает беспокойство

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга 5 июля. По его словам, количество госпитализаций и больных пневмонией постоянно растет.

Ежедневно в Украине диагностируется более 800-900 прецедентов заражения. Степанов подчеркнул, что вызывает особую обеспокоенность рост количества пациентов, нуждающихся в стационарном лечении.

"Это пациенты, которые имеют тяжелое течение болезни. Это вызывает у нас большое беспокойство", - уточнил министр, ссылаясь на динамику в июне.

Стоит отметить, за посление сутки в Украине зафиксировано 823 новых случая заболевания. Наибольшое количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (138), Закарпатской (107) и Донецкой (81) областях.

Ранее мы сообщали, в Минобразования прокомментировали, как будет проходить начало учебного года в условиях карантина.

Исполняющий обязанности министра образования Украины Сергей Шкарлет назвал возможные сценарии. По его словам, с дистанционным образованием могут возникнуть трудности.

"Я не представляю себе, каким образом дети могут пойти дистанционно в первый класс. Возможно, если ситуация будет обостряться, то будет снова дистанционный режим. Но первоклассники должны почувствовать всю социализацию в школе", - отметил чиновник.

Шкарлет отметил, что разрабатывается смешанная форма проведения уроков - частично оффлайн, частично онлайн. Ученики, скорее всего, будут ходить в школу по сменам.

Напомним, появились впечатляющие кадры с пляжей Одессы.

Как сообщала Politeka, карантин официально усилили в Киевской области.