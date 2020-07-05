Динамика заболевания китайским вирусом за последний месяц вызывает беспокойство
Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе брифинга 5 июля. По его словам, количество госпитализаций и больных пневмонией постоянно растет.
Ежедневно в Украине диагностируется более 800-900 прецедентов заражения. Степанов подчеркнул, что вызывает особую обеспокоенность рост количества пациентов, нуждающихся в стационарном лечении.
"Это пациенты, которые имеют тяжелое течение болезни. Это вызывает у нас большое беспокойство", - уточнил министр, ссылаясь на динамику в июне.
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Стоит отметить, за посление сутки в Украине зафиксировано 823 новых случая заболевания. Наибольшое количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (138), Закарпатской (107) и Донецкой (81) областях.
Ранее мы сообщали, в Минобразования прокомментировали, как будет проходить начало учебного года в условиях карантина.
Исполняющий обязанности министра образования Украины Сергей Шкарлет назвал возможные сценарии. По его словам, с дистанционным образованием могут возникнуть трудности.
"Я не представляю себе, каким образом дети могут пойти дистанционно в первый класс. Возможно, если ситуация будет обостряться, то будет снова дистанционный режим. Но первоклассники должны почувствовать всю социализацию в школе", - отметил чиновник.
Шкарлет отметил, что разрабатывается смешанная форма проведения уроков - частично оффлайн, частично онлайн. Ученики, скорее всего, будут ходить в школу по сменам.
Напомним, появились впечатляющие кадры с пляжей Одессы.
Как сообщала Politeka, карантин официально усилили в Киевской области.