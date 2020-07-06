Президент Украины Владимир Зеленский провел множество рабочих встреч в Одессе

Также президент успел и отдохнуть. Украинские журналисты выяснили детали люксового путешествия Зеленского, передает znaj.ua.

Известно, что президент Украины остановился в отеле “Немо”, в президентском люксе размером 80 квадратных метров.

Цена за сутки проживания в этом номере составляет около 20 тысяч гривен - в номере есть джакузи и террасу с видом на море.

Также известно, что он успел искупаться и в море - отель “Немо” имеет собственный пляж и выход к морю, ведь гостиничный комплекс построили на расстоянии 100 метров до воды.

Это, по словам экс-депутата Борислава Березы, является незаконным, ведь закон Украины запрещает строить на такой расстоянии от береговой линии.

Согласно официальному расписанию дел президента, он имел около шести часов свободных от дел, отведенных под отдых.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал вопрос от журналистов и нарушил карантин

В частности, он ушел от вопроса о нарушениях карантина в Одессе, что может грозить ухудшением эпидемиологической ситуации с китайским вирусом.

"Зеленский только что покинул гостиницу "Немо" на одесском побережье… С самого утра во дворе гостиницы было оживленно. Охранники из УГО фотогравировали нашего журналиста… В итоге Владимир Зеленский вышел из гостиницы в 9 утра, быстро сел в "Мерседес" и уехал на Морвокзал", - сказано в сообщении под видео.

На кадрах заметно, что на вопрос журналиста, чувствует ли он свою вину в том, что украинцы тотально игнорируют карантин, Зеленский не ответил. Как известно, ограничения нарушал и сам президент, не нося маску. Вслед за автомобилем Зеленского направился кортеж из 6-ти черных бусов.

Напомним, что Зеленский после скандала с Порошенко поразил украинцев заявлением: «У нас на носу…».

Также Politeka писала, что украинцы будут платить налоги по-новому, Зеленский подписал важный закон: что изменилось.

Как Politeka сообщала, что у Зеленского решили "вынужденно" запугать украинцев: "инструмент тоталитарных правителей".