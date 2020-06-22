Президент Украины Владимир Зеленский резко высказался об уголовных делах, которые открыли против его предшественника

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу президента.

«Народ Украины дал свой ответ господину Порошенко, когда меня избрали президентом, и во время парламентских выборов. Народ Украины выразил поддержку другим людям, другим лицам, другим политикам и ответил на ту политику, которую проводил последние пять лет господин Порошенко, когда был президентом. Мне кажется, что Петру Алексеевичу того ответа мало», - отметил он.

Более того, действия бывшего гаранта Зеленский связывает с грядущими местными выборами.

«У нас на носу местные выборы, это еще один его большой политический кейс. Ему хочется быть жертвой, хочется, чтобы все считали, что в Украине есть политические преследования», - подчеркнул он.

Вместе с тем Зеленский отрицает, что сложившаяся ситуация является политическим преследованием.

«Меня не интересует господин Порошенко, не интересуют вопросы политического преследования, ведь я этим не занимаюсь. Я уверен, что это он просто подогревает ситуацию, ведь его не было слышно за полгода до выборов, его политическая сила в парламенте не голосовала ни за какие большие реформы в нашей стране, которые сейчас происходят. Я ничего не видел, кроме этой последней истории, они начали собирать рейтинги на этом хайпе. Я к этому спокойно отношусь», - уточнил он.

Напомним, Зеленский выдвинул заробитчанам железное условие, как уехать за деньгами.

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