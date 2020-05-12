Это может привести к очень непредсказуемым последствиям

Слова главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко о том, что парки были закрыты на карантин для устрашения украинцев, произвели эффект разорвавшейся бомбы

Ничем хорошим такие заявления для властей не обернутся, пишет в своем блоге для «Информатора» политический эксперт Марьян Ощановский.

«Власть запугивала людей, чтобы заставить их сидеть дома во время карантина. Виктор Янукович и Петр Порошенко также пытались управлять людьми с помощью страха. Опыт предшественников ничему не научил Владимира Зеленского», – констатирует он.

Автор не подвергает сомнению тот момент, что все карантинные меры, которые принимаются правительством, обсуждаются в Офисе президента. А это значит, что глава государства не мог не знать о настоящих мотивах закрытия парков и скверов, власть хотела осознанно посеять страх и панику среди людей.

Ощановский напомнил, как в свое время Янукович избил студентов на Майдане, чтобы заставить украинцев смириться с отказом Украины от ассоциации с Евросоюзом, а в ответ получил Революцию Достоинства и смену власти. Порошенко сеял страх и панику, введя в конце 2018 года военное положение, чтобы попытаться сорвать президентские выборы, а когда это не сыграло, во время предвыборной кампании разместил по всей стране бигборды «Порошенко или Путин», параллельно называя всех остальных кандидатов ставленниками Кремля. Результат запугивания известен – пятый президент с огромным отрывом проиграл выборы.

«Украинским президентам пора бы усвоить, что страх - инструмент террористов и тоталитарных правителей. Диалог между властью и гражданами должен строиться на доверии, а не на манипуляциях и запугивании. Особенно, когда за тебя проголосовали 73% избирателей, и ты пришел на один срок», – подчеркнул Ощановский.

Ранее мы писали, что Ляшко пояснил, почему в стране прекратили транспортное сообщение. Это было сделано, чтобы у людей было меньше возможностей нарушать самоизоляцию. Таким образом пресекли внутреннюю миграцию в стране.

Напомним, известный вирусолог озадачила украинцев прогнозом о масочном режиме.

Как сообщала Politeka, безвиз после карантина: в МИД сделали важное заявление, «выехать в Европу можно будет…».

Также Politeka писала, что кардинальные изменения в работе транспорта произойдут в Украине с 12 мая: кому больше не надо ходить пешком.