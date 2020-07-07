На Донбассе боевики устраивают гуляния, которые приводят к кровавым дракам среди самих боевиков
Как сообщает Politeka.net, об этом в Facebook сообщили ООС.
"В подразделениях оккупационных войск РФ очень низкое морально-психологическое состояние. Все чаще встречаются случаи употребления алкоголя и наркотиков. Так, находясь в состоянии алкогольного опьянения военнослужащие теряют свою штатную оружие, устраивают массовые драки в которых есть погибшие и раненые", - говорится в сообщении.
Кроме этого, как отмечается, по подтвержденным данным разведки, всего за прошедшую неделю украинские герои отправили на тот свет 13 оккупантов, а также 15 человек – ранили и травмировали.
Также воины уничтожили один автоматический станковый гранатомет противника, пост радиоэлектронной разведки, отдельный узел связи и автомобиль УРАЛ.
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Ранее мы писали, что ВСУ уничтожили систему видеонаблюдения, установленную на Донбассе оккупантами.
Кадры уничтожения опубликовала пресс-служба 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила в Facebook.
Так, наше защитникисовершили точный выстрел.
Камеру и антенну террористы установили на опоре линии электропередач в районе Светлодарской дуги.
Камера позволяла оккупантам сопровождать диверсионно-разведывательные группы, которые недавно активизировали деятельность, а также осуществлять корректировку огня артиллерии.
Ранее мы писали, что местные жители Шепетовки (Хмельницкая область), не хотят, чтобы военная техника проезжала по улицам города.
О восстании местных жителей в своем Facebook рассказал пользователь Александр Ядаменко.
Инцидент произошел 30 июня, в Шепетовке, где расположен военный полигон.
Так, жители населенного пункта перекрыли дорогу, чтобы БМП не могли проехать по улицам города.
По словам Ядаменко, в городе также расположен ГП "Шепетовский ремонтный завод", на котором ремонтируют военную технику. Оттуда ее отправляют на передовую, но сперва она проходит проверку на местном полигоне.
Напомним, Путин и Лукашенко окончательно разругались, кадры взаимных унижений.
Как сообщала Politeka, Путин объявил срочную мобилизацию, что грозит Украине.
Также Politeka писала, что в РФ твердо решили избавиться от Путина, бывший разведчик КГБ озвучил сценарий.