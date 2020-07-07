Известный астролог Влад Росс предсказал президенту РФ Владимиру Путину скорую смерть

Как сообщает Politeka.net, об этом он написал на своей странице в facebook.

По словам астролога, Путину осталось жить не более двух лет.

"Сообщите всем окружающим, что так предрек астролог Влад Росс", - написал предсказатель.

Кроме того, ранее мы писали, что Росс рассказал о проблемах Путина со здоровьем. По его словам, президент России уже не может нормально работать из-за тяжелой болезни.

"Может по 3-4 часа сидеть в одной позе и никак не может ее поменять... Он как в ступоре, иногда он не может начать даже пресс-конференцию - по 3-4 часа срывы идут", - отметил астролог. - "Человек, который вообще не может выполнять свои функции физические даже. Мы видим последний год правления Путина".

Также мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский совершил большую ошибку, заговорив о втором сроке.

Об этом заявил астролог Влад Росс

Прошел всего год после избрания Владимира Зеленского президентом, а он уже планирует вторую каденцию. Он допустил, что может пойти на второй президентский срок во время конференции по случаю годовщины инаугурации. По словам Влада Росса, подобные заявления не идут на пользу Зеленскому.

"Эти разговоры только вредят. Ведь не было еще ни одного президента, который, находясь на посту всего один год, уже бы начинал говорить о втором сроке", - подчеркнул астролог.

Напомним, в сети показали настоящее отношение россиян к Путину.

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