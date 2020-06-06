В социальных сетях новая волна насмешек над президентом РФ Владимиром Путиным
Об этом пишет Politeka.net.
Поводом для появления едких комментариев стало обращение Владимира Путина к россиянам, в котором он призвал их приходить и голосовать за поправки в Конституцию.
В привычном для себя стиле российского президента высмеял известный художник-карикатурист Сергей Елкин.
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На фотожабе можно увидеть испуганного Владимира Путина, сидящего в личном бункере в защитном костюме, который говорит следующее: "Россияне! Прохидите 1 июля на голосование!".
Пользователи мощно отреагировали на публикацию и прозвали Владимира Путина "Бункерфюрером всея Руси".
"Приходите на обнуление", "Замуровать бы его там навсегда", "Бункерфюрер всея Руси", "И люк - как шапка Мономаха", "Всенародное обнуление!", "Хлоркой бы залить по самую горловину, и люк заварить. А сверху ещё дустом посыпать, чтоб ни одна зараза не проникла... И не вылезла", "Крысинного хвостика не хватает. И крысинных ушек. А так портрет Öбнулённого отлично нарисован", - шутят они в комментариях.
Ранее мы рассказывали о том, что фото постаревшего Владимира Путина всполошило россиян. Поводом для появления едких комментариев стала новость о том, как и когда россияне будут голосовать по поправкам в Конституцию, которые позволят "обнулить" Владимира Путина.
"Моя страна, моя Конституция, мое обнуление. 1 июля просто кивни головой и продолжай платить нам налоги", - сказано в подписи к фотожабе.
Пользователи с юмором отреагировали на публикацию и предположили, что для голосования россиянам будет достаточно кивнуть головой перед телевизором.
Напомним, Путина засекли за позорным занятием, кадры утекли в сеть.
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