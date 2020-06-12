Российский президент Владимир Путин оказался в эпицентре внимания в социальных сетях
Об этом пишет Politeka.net.
Поводом для появления едких комментариев стало распитие Владимиром Путиным алкоголя прямо перед камерами пропагандистов.
Соответствующую публикацию в своем личном микроблоге опубликовал рядовой российский пропагандист Дмитрий Смирнов, называющий себя "журналистом кремлевского пула".
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«Я надеюсь, это не последняя награда?»: Путин, Герои Труда и шампанское», - говорится в подписи к видео с сегодняшнего парада в Российской Федерации.
Пользователи с юмором отреагировали на публикацию и предположили, что Владимир Путин вышел из личного бункера ради бокала шампанского.
"Опять все в бронированном стекле", "Путин вылез из бункера? А не опасно ли это? Или специально в честь дня рождения Джорджа Буша старшего можно и рискнуть?", "Сейчас набухаются и поедут людей сбивать. Власовцы", "Самый главный ресурс России — это не нефть, а дураки. На них можно легко зарабатывать миллиарды, не опасаясь, что они однажды закончатся", "Наш обнуляш", "Цирк", "Лицемер", "Деду развлечение устроили", "Крыса вылезла? Или двойник?", - шутят они в комментариях под видео.
Ранее мы рассказывали, что Путин вышел на связь из личного бункера. Поводом для появления едких комментариев стало обращение Владимира Путина к россиянам, в котором он призвал их приходить и голосовать за поправки в Конституцию.
На фотожабе можно увидеть испуганного Владимира Путина, сидящего в личном бункере в защитном костюме, который говорит следующее: "Россияне! Прохидите 1 июля на голосование!".
Пользователи мощно отреагировали на публикацию и прозвали Владимира Путина "Бункерфюрером всея Руси".
Напомним, Путина засекли за позорным занятием, кадры утекли в сеть.
Как сообщала Politeka, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.
Также Politeka писала, что Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.