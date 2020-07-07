Украинка возмутилась условиями проведения ВНО

Как передает Politeka.net, гневный пост она опубликовала на своей страничке в Faccebook.

"Меня кроет медным тазом, извините, что без шуток. Сегодня мой ребёнок писал ЗНО четыре часа в маске, в забитой аудитории и окна открывать НЕЛЬЗЯ! Они все написали плохо, потому что человеческий мозг не приспособлен к четырём часам шторма. Потому что именно из-за этой особенности мозга уроки и пары разбиты на время с отдыхом. Потому что когда ты находишься четыре часа в маске в непроветриваемой аудитории, тебе хочется блевать и сдохнуть", - отметила украинка.

Не обошла она стороной и недавно принятый закон, который позволяет вступить в вузы детям с временно неподконтрольных территорий без ЗНО.

"А потом на твоё место бодрый и свежий поступит сепар из ОРДЛО без ЗНО. И он выучится тут без мовы и без армии, и построит тут ОРДЛО. А наши дети, проблевавшись после жары, пойдут в армию, которая без мовы и вообще совсем без виры. Потому что нельзя открывать окна, потому что вас слишком много, а должно быть ноль", - заключила женщина.