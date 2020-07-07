Украинка возмутилась условиями проведения ВНО

Как передает Politeka.net, гневный пост она опубликовала на своей страничке в  Faccebook.

"Меня кроет медным тазом, извините, что без шуток. Сегодня мой ребёнок писал ЗНО четыре часа в маске, в забитой аудитории и окна открывать НЕЛЬЗЯ! Они все написали плохо, потому что человеческий мозг не приспособлен к четырём часам шторма. Потому что именно из-за этой особенности мозга уроки и пары разбиты на время с отдыхом. Потому что когда ты находишься четыре часа в маске в непроветриваемой аудитории, тебе хочется блевать и сдохнуть", - отметила украинка.
 
Не обошла она стороной и недавно принятый закон, который позволяет вступить в вузы детям с временно неподконтрольных территорий без ЗНО.
 
 
"А потом на твоё место бодрый и свежий поступит сепар из ОРДЛО без ЗНО. И он выучится тут без мовы и без армии, и построит тут ОРДЛО. А наши дети, проблевавшись после жары, пойдут в армию, которая без мовы и вообще совсем без виры. Потому что нельзя открывать окна, потому что вас слишком много, а должно быть ноль", - заключила женщина.

Ранее мы сообщали, что родители абитуриентов жалуются, что дети получают повестки в июле, тогда как сдача ВНО запланирована только на август.

Из-за карантина, переноса весеннего призыва и ситуации с независимым тестированием в стране происходит полная неразбериха. Как известно, весенний призыв в этом году перенесли на май-июль, вступительная кампания же продлится с 1 до 22 августа.

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выпускники, школа, ЗНО

Несмотря на обещания профильных министерств не забирать нынешних абитуриентов в армию, 18-летние юноши начали получать повестки от военкоматов. При этом, согласно распоряжению правительства, парней в возрасте 18-19 лет должны были бы призывать только по желанию и письменному заявлению.

Напомним, в 2020 году детям разрешили поступать в вузы без тестирования, Рада приняла срочное решение.

Как сообщала Politeka, на ВНО-2020 считать баллы будут по-другому, абитуриентов предупредили о важных изменениях.

Также Politeka писала, что цены на обучение повысят до предела, абитуриентов ждет сюрприз после ВНО: "56 тысяч гривен за...".