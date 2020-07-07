Украинка возмутилась условиями проведения ВНО
Как передает Politeka.net, гневный пост она опубликовала на своей страничке в Faccebook.
Из-за карантина, переноса весеннего призыва и ситуации с независимым тестированием в стране происходит полная неразбериха. Как известно, весенний призыв в этом году перенесли на май-июль, вступительная кампания же продлится с 1 до 22 августа.
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Несмотря на обещания профильных министерств не забирать нынешних абитуриентов в армию, 18-летние юноши начали получать повестки от военкоматов. При этом, согласно распоряжению правительства, парней в возрасте 18-19 лет должны были бы призывать только по желанию и письменному заявлению.
Напомним, в 2020 году детям разрешили поступать в вузы без тестирования, Рада приняла срочное решение.
Как сообщала Politeka, на ВНО-2020 считать баллы будут по-другому, абитуриентов предупредили о важных изменениях.
Также Politeka писала, что цены на обучение повысят до предела, абитуриентов ждет сюрприз после ВНО: "56 тысяч гривен за...".