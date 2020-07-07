Украинские военные уничтожили вражеского корректировщика на Светлодарской дуге
Как сообщает Politeka.net, об этом сообщает в Facebook волонтерский фонд "Вернись живым".
Увидеть корректировщика удалось с помощью квадрокоптера:
"На этом видео вы видите наблюдательный пункт (НП) российских террористов глазами украинских военных. Именно с него корректировался огонь вражеской артиллерии по нашим позициям. Выявить этот наблюдательный пункт было сложно, ведь боевики его хорошо замаскировали и довольно долго досаждали украинским защитникам на Светлодарском направлении. Благодаря профессионализму и квадрокоптеру нашим военным удалось приблизиться почти вплотную и выявить НП. Поэтому вражеский корректировщик здесь больше не работает", – говорится в сообщении.
Волонтеры отмечают, квадрокоптеры доказали свою эффективность. Благодаря им наши военные могут детально изучать позиции противника, место нахождения личного состава, корректировать огонь своих средств и исключать действия врага.
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Ранее мы писали, что Россия перебрасывает дополнительные силы на границу с Украиной и может резко перейти к вторжению.
Об этом на своей странице в Facebook рассказал замсекретаря СНБО генерал Сергей Кривонос.
"Не верьте сказкам о добром северном соседе! Мы должны быть морально, экономически и военно всегда готовы к любому развороту событий. Должны исчезнуть ложные сомнения, что РФ успокоится и смирится с существованием независимой и свободной Украины", - заявил представитель ВСУ.
По словам Сергея Кривоноса, российские военные наращивают силы на Востоке и в захваченном Крыму. Кроме того, они собирают значительные боевые ресурсы, прикрываясь учениями.
"РФ постоянно наращивает военный контингент у наших границ на востоке, идет усиление групировки войск во временно оккупированном Крыму. Масштабные военные учения России «Кавказ-2020», могут усилить военную угрозу для Украины", - отметил украинский генерал.
Напомним, Путин и Лукашенко окончательно разругались, кадры взаимных унижений.
Как сообщала Politeka, Путин объявил срочную мобилизацию, что грозит Украине.
Также Politeka писала, что в РФ твердо решили избавиться от Путина, бывший разведчик КГБ озвучил сценарий.