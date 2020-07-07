Украинские военные уничтожили вражеского корректировщика на Светлодарской дуге

Как сообщает Politeka.net, об этом сообщает в Facebook волонтерский фонд "Вернись живым".

Увидеть корректировщика удалось с помощью квадрокоптера:

"На этом видео вы видите наблюдательный пункт (НП) российских террористов глазами украинских военных. Именно с него корректировался огонь вражеской артиллерии по нашим позициям. Выявить этот наблюдательный пункт было сложно, ведь боевики его хорошо замаскировали и довольно долго досаждали украинским защитникам на Светлодарском направлении. Благодаря профессионализму и квадрокоптеру нашим военным удалось приблизиться почти вплотную и выявить НП. Поэтому вражеский корректировщик здесь больше не работает", – говорится в сообщении.

Волонтеры отмечают, квадрокоптеры доказали свою эффективность. Благодаря им наши военные могут детально изучать позиции противника, место нахождения личного состава, корректировать огонь своих средств и исключать действия врага.

Повітряні очі ЗСУ На цьому відео ви бачите спостережний пункт російських терористів очима українських військових. Саме з нього корегувався вогонь ворожої артилерії по наших позиціях. Виявити цей спостережник було складно, адже бойовики його добре замаскували та досить довго дошкуляли українським оборонцям на Світлодарському напрямку. Завдяки професійності та квадрокоптеру нашим військовим вдалося наблизитися майже впритул та виявити СПшку. Тож, ворожий корегувальник тут більше не працює. За роки війни на Донбасі квадрокоптери довели свою ефективність. Завдяки ним наші військові можуть детально вивчати позиції противника, місце перебування особового складу, корегувати вогонь власних засобів та унеможливлювати дії ворога. Та, на жаль, дрони часто потрапляють під роботу ворожого РЕБу. Але ті завдання, які вони виконують, того варті. Допомогти забезпечити військо коптерами ви можете тут: https://savelife.in.ua/donate/ Автор: @Oleg Karpenko Фонд "Повернись живим" Gepostet von Повернись живим am Montag, 6. Juli 2020

Ранее мы писали, что Россия перебрасывает дополнительные силы на границу с Украиной и может резко перейти к вторжению.

Об этом на своей странице в Facebook рассказал замсекретаря СНБО генерал Сергей Кривонос.

"Не верьте сказкам о добром северном соседе! Мы должны быть морально, экономически и военно всегда готовы к любому развороту событий. Должны исчезнуть ложные сомнения, что РФ успокоится и смирится с существованием независимой и свободной Украины", - заявил представитель ВСУ.

По словам Сергея Кривоноса, российские военные наращивают силы на Востоке и в захваченном Крыму. Кроме того, они собирают значительные боевые ресурсы, прикрываясь учениями.

"РФ постоянно наращивает военный контингент у наших границ на востоке, идет усиление групировки войск во временно оккупированном Крыму. Масштабные военные учения России «Кавказ-2020», могут усилить военную угрозу для Украины", - отметил украинский генерал.

Напомним, Путин и Лукашенко окончательно разругались, кадры взаимных унижений.

Как сообщала Politeka, Путин объявил срочную мобилизацию, что грозит Украине.

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