Известный ютуб-блогер Евгений Панюта опубликовал на своем канале видео с отдыха в Кирилловке

Об этом Politeka узнала с YouTube-канала блогера.

Евгений рассказывает, что отдыхает в Кирилловке не впервые и это пятый его визит в курортный городок, где в этом сезоне очень мало отдыхающих.

Блогер показывает и рассказывает о апартаментах и базе, в которых остановился.

Со слов мужчины, за номер на двоих с одной комнатой, ванной, кухней и балконом, он заплатил 700 гривен в сутки. Для него это приемлемая цена, ведь в прошлом сезоне за номер на этой же базе пришлось отдать 1200 гривен в сутки.

Такие прайсы очень возмутили пользователей Youtube и подписчиков блогера. Об этом свидетельствуют агрессивные комментарии под видео.

"У народа денег нет на курорт...", "Моей зарплаты хватит на 3,5 суток!", "Задрали цены на жилье. Это даёт свои плоды. Сидят без отдыхающих!", "Как бы цена элитного турецкого курорта! На берегу Эгейского моря, золотые пески.", "Какая Кириловка? Ходить по магазинам , готовить и мыть посуду??? Это не отдых!!! Добавь 200$ и лети на настоящий отдых.","Египет,Тунис,Турция намного лучше отдых и дешевле, за такие цены на жилье пусть сами там селятся.", "У людей просто реально нет денег. Все оставили деньги на карантине сидя дома. Страна падает в дно.","Зарплаты хватит на трое суток", - возмутительно обсуждали под видео.

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