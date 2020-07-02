У Кирилівці в ніч на 2 липня на базі відпочинку «Дніпровські зорі» на косі Пересип помітили автомобілі швидкої допомоги, які виїжджали один за іншим

У всіх госпіталізованих були однакові симптоми: різке підвищення температури до 39 градусів, блювота і пронос, передає місцеве видання «Акцент».

Серед тих, кого вивозили з бази, – і вихованці дніпровського клубу «Спарта», котрі заїхали на відпочинок напередодні в обід.

За інформацією видання, вони їли в кафе і їдальні на базі, а також замовляли піцу з інших баз.

Коли лікарі забирали людей у лікарні, до «швидких» підходили мешканці інших корпусів і скаржилися на схожі симптоми.

За інформацією Кирилівської селищної ради, симптоми отруєння виявили у 43 осіб. Їх доставили в інфекційне відділення Акимівської ЦРЛ. Співробітники Азовської амбулаторії виїхали на територію пансіонату для того, щоб на місці провести бакпосів на виявлення збудника інфекції.

У пресі відразу ж поширилася інформація про те, що симптоми у людей були дуже схожі з COVID-19. Однак є ряд моментів, які говорять не на користь цього діагнозу. По-перше, у вірусу з Китаю інкубаційний період становить від 5 до 14 днів, і він відрізняється у різних людей. Крім того, найпоширенішими симптомами цієї хвороби є температура в поєднанні з сухим кашлем, а діарея – дуже рідкісний симптом при вірусі, причому він розвивається набагато повільніше, ніж при отруєнні. Однак для виключення будь-яких побоювань всім відпочиваючим, у яких зафіксована температура, зроблять тести на коронавірус. Аналізи відправлять в Запоріжжя.

Як з'ясувалося пізніше, піца, що замовляли спортсмени, була зроблена на одній з баз в умовах антисанітарії. Адміністрація закладу коментарів не дає.

Виходячи з цієї інформації, відпочивальникам радять не панікувати передчасно з приводу спалаху вірусу. Швидше за все, його немає як на цій базі, так і в цілому в Кирилівці. А ось що стосується вибору їжі, той тут відпочивальникам радять бути дуже обережними, оскільки не на всіх базах відпочинку в селищі є прісна вода, що не може не позначатися на якості їжі.

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