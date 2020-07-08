Эксперт рассказал о реальном вкладе украинских заробитчан в экономику Украины

Как сообщает Politeka.net, экономист и финансовый эксперт Андрей Новак рассказал, сколько денег привезли в Украину с заработков в 2019 году.

Эксперт заявил, что благодаря заробитчанам, в Украину “зашло” не менее 12.5 млрд долларов всего за год.

При этом речь идет только об официальных переводах, которые можно отследить с помощью банков.

Также экономист рассказал, почему эти деньги нельзя считать инвестициями. Средства тратились, в первую очередь, на внутреннее потребление. За них покупали товары широкого потребления, недвижимость, автомобили. За эти деньги покупали и еду.

Однако их не вкладывали в экономику страны, практически не использовали для начала собственного бизнеса. Поэтому об инвестициях речи идти не может.

Недавно мы писали, что не успели украинцы порадоваться отмене с 1 июля обязательного 14-дневного карантина по прибытию в Польшу, как правила снова изменились.

Польша передумала и вернула карантин спустя два дня, с 3 июля. Об этом сказано в распоряжении главы МВД Польши.

Правда, ограничения действуют не на всех. В частности, от обязательного карантина освободили пассажиров самолетов, выполняющих международные рейсы из аэропортов Черногории, Грузии, Японии, Канады, Албании, Республики Корея.

Более того в распоряжении главы МВД добавлены новые категории лиц, которым не придется сидеть в изоляции две недели после пересечения границы. В этот список попали ученики, студенты, слушатели вузов последипломного образования, аспиранты, документально подтвердившие на границе факт обучения в Польше. Также ученые, которые проводят исследовательскую работу.

Помимо этого, среди освобожденных от обсервации счастливчиков, члены экипажей воздушных и морских судов; лица, которые работают на морских добывающих платформах; водители, осуществляющие международные пассажирские перевозки; экипажи поездов международного сообщения.

Это также касается членов дипмиссий, представителей международных организаций и членов их семей.

Напомним, новые правила объявили в МВД и Минздраве, коснется многих: "Украинцам больше не надо..."

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