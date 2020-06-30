Европейский союз принял волевое решение открыть границы для ряда стран, но лишь при определенных условиях
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сайт Евросовета.
Так, в Европу смогут въезжать даже граждане Китая, однако лишь при условии, что граждане ЕС смогут пересекать границу с той стороной.
С 1 июля границы будут также открыты для Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса и Уругвая.
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К сожалению, для Украины границы Евросоюза пока что останутся закрыты. Сам перечень стран будет дополняться каждые две недели.
Вместе с тем в страны Евросоюза смогут попасть граждане из третьих стран, которые проживают внутри Союза на законных основаниях. То же самое касается и членов их семей.
Как сообщалось ранее, стали известны новые правила самоизоляции и обсервации при пересечении госграницы.
Новые изменения от правительства предусматривают прекращение самоизоляции и обсервации человека, который прибыл из страны или являющегося гражданином страны с широким распространением вируса, в случае получения отрицательного результата ПЦР-тестирования, проведенного после пересечения государственной границы.
Такие же привила касаются и лиц, которые пересекают КПВВ на оккупированных российскими войсками Донбассе и Крыму.
Напомним, появились впечатляющие кадры с пляжей Одессы.
Как сообщала Politeka, карантин официально усилили в Киевской области.
Также Politeka писала, что в Харькове полиция устроила облаву на нарушителей карантина.