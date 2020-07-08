Украинка раскритиковала президента Украины Владимира Зеленского за невыполнение обещаний
Как передает Politeka.net, соответственный пост она опубликовала на своей страничке в Facebook.
По ее словам, украинцы так и не увидели того президент, которого Владимир Зеленский сыграл "Слуге народа".
"Где, обещанный Вами, наш Слуга Народа?? Который в сериале делал все для людей. А в реальной жизни Вы нас просто добиваете... За что нам дальше платить придется? За дороги, по которым ходим? За воду в колодце? Может за воздух, которым дышим?", - задается вопросом девушка.
В пример она привела семью в декрете, которая вынуждена буквально выживать в нынешних реалиях.
"Взять к примеру обычную семью, где мама в декрете, которая получает те несчастные 860 грн, муж получает минимальную зарплату, которые идут на коммунальные услуги и немножко остается на еду... а дальше...? А нужды ребенка (памперсы, детские смеси, одежду, ведь ребенок растет)? Как на 860грн растить ребенка? А если кто в семье заболеет? Цены в аптеках просто космические!", - отметила она.
Украинка увидела в этом вину президента.
"Вместо того чтобы поднять популяцию, наоборот, делаете все, чтобы женщины не рожали детей, потому что финансы не позволяют. Однако Вы сделали земельную реформу, сделали платную доставку газа, сделали телевидение платным. Почему транспортировка газа в Россию дешевле, чем своим по Украине? И Вы этим гордитесь "Слуга Народа"??? А мы так надеялись, что жизнь образуется, а становится все только хуже и труднее выживать...", - заключила она.
Украинка увидела в этом вину президента.
"Вместо того чтобы поднять популяцию, наоборот, делаете все, чтобы женщины не рожали детей, потому что финансы не позволяют. Однако Вы сделали земельную реформу, сделали платную доставку газа, сделали телевидение платным. Почему транспортировка газа в Россию дешевле, чем своим по Украине? И Вы этим гордитесь "Слуга Народа"??? А мы так надеялись, что жизнь образуется, а становится все только хуже и труднее выживать...", - заключила она.
Напомним, медсестра обратилась к Зеленскому из-за зарплаты в 4200 гривен.
Как сообщала Politeka, всплыли детали рокового разговора Зеленского и Смолия.
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