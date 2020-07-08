По ее словам, украинцы так и не увидели того президент, которого Владимир Зеленский сыграл "Слуге народа".



"Где, обещанный Вами, наш Слуга Народа?? Который в сериале делал все для людей. А в реальной жизни Вы нас просто добиваете... За что нам дальше платить придется? За дороги, по которым ходим? За воду в колодце? Может за воздух, которым дышим?", - задается вопросом девушка.

В пример она привела семью в декрете, которая вынуждена буквально выживать в нынешних реалиях.