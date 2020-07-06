Президента Украины Владимира Зеленского можно будет "скинуть" тогда, когда его рейтинг будет не первым, а вторым или третьим
Как передает Politeka, такое мнение высказал заместитель директора Института социологии НАН Украины Евгений Головаха в интервью ВВС.
"Вы думаете, Зеленского нельзя было уже давно скинуть? Думаете, нет влиятельных людей, которые могут организовать какой-нибудь майдан и начать действия, которые приведут к коллапсу? Они просто видят, что есть еще массовая народная поддержка", - отметил один из ведущих украинских социологов.
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Головаха подчеркнул, что любые протесты не обернутся успехом без психологической и моральной поддержки со стороны большинства населения страны.
"Против Януковича боролись несколько сотен тысяч, но была массовая моральная поддержка. И это решило его судьбу", - напомнил социолог.
Что же касается Зеленского, по словам Головахи, для него угрозы начнутся тогда, когда его рейтинг будет не первым, а вторым или третьим.
"Я думаю, они (команда президента, - ред.) внимательно там смотрят по рейтингу, и я бы им это тоже рекомендовал. Особенно с такой экономикой, которую мы получим в посткарантинном обществе, и таким количеством обедневших", - подчеркнул эксперт.
Напомним, политтехнолог Владимир Цибулько прогнозирует, что новая партия общественного деятеля Андрея Пальчевского заберет часть избирателей Владимира Зеленского.
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