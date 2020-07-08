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Верховная Рада должна принять отдельный закон о языках национальных меньшинств и коренных народов

Об это заявил представитель президента в КСУ, народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский в интервью "РБК Украина".

Остальным языкам, к которым относиться и русский, в Украине нужно дать гарантии развития национальной, культурной, этнической самобытности, уверен нардеп.

"На сегодня такого закона нет. Он, по моему убеждению, должен быть отдельным законом. Или же в закон "О нацменьшинствах" должны быть внесены соответствующие дополнения - новая редакция, где будут предусмотрены как раз все гарантии развития национальной, культурной, этнической самобытности. В том числе, языковой самобытности нацменьшинств и коренных народов", - отметил нардеп.

Напомним, Конституционный суд 7 июля приступил к рассмотрению представления нардепов о конституционности закона об украинском языке.

Авторы представления настаивают на неконституционности оспариваемого закона, поскольку он "направлен на дискриминацию русского, других языков национальных меньшинств Украины, дискриминацию граждан по языковым признакам".

Напомним, что писатель Капранов объяснил, во что превратился украинский язык.

Также Politeka писала, что Жадан встал на защиту русскоговорящих в Украине: "Можно любить страну на российском языке".







