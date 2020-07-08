Украина устроила российским войскам смертоносную ловушку в Черном море

Изданию "Forbes" стало известно, что украинские войска приготовили для оккупантов, передает Politeka.net.

Украина строит и спускает на воду боевые суда различных классов, но эти корабли не смогут отразить полномасштабное наступление РФ. Их главная задача в том, чтобы при помощи радаров находить противников и передавать данные ракетчикам. Боевые катера являются важной частью "сенсорной сети" ВСУ, куда также входят наземные наблюдательные пункты и беспилотники.

"Эта сеть сможет обеспечивать данным силы мобильных противокорабельных систем. Россия должна бояться именно этих ракет, а не катеров", - пишет СМИ.

Как отмечают аналитики, Украине легче и менее затратно обстреливать врагов ракетами с берега. В таком случае можно и вовсе отказаться от дорогостоящих катеров, а усилиться грузовиками с недорогими крылатыми ракетами. Например, ракета Р-360 "Нептун" (ее тестируют с 2019 года) может уничтожать целые крейсеры и эсминцы на расстоянии до 280 километров. Их можно запускать в любую погоду даже под вражеским огнем.

"С их помощью Украина может держать под прицелом половину Черноморского флота РФ. Если она развернет достаточное количество систем "Нептун", Черное море может стать ловушкой для российских кораблей, из которой невозможно сбежать", – резюмирует Forbes.

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