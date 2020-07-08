​Пандемия китайского вируса и карантин в связи с ней нанесли серьезный удар по благосостоянию украинцев

Такое мнение в ефире UKRLIFE.TV на YouTube-канале озвучил известный украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий. Чтобы просмотреть видео, проскролльте страницу вниз.

Эксперт подчеркнул, что из-за отсутствия четкой стратегии власти в борьбе с коронавирусом доходы большей части украинцев сократились. Это очень отразилось на развитии ресторанного бизнеса и курортной сферы.

«В стране стало меньше денег. Люди еще не совсем плохо-плохо, но… Я смотрю, рестораны открываются. Работают неделю-две, а потом закрываются. Магазины точно так же, многие сервисы. У людей просто нет денег, чтобы это все работало. И ощущение есть если не катастрофы, то серьезнейшего кризиса, потому что я не вижу ни одного продуманного четкого действия», – подчеркнул Голобуцкий.

Он также указал на то, что вирус из Китая показал, что вещи, которые казались очень важными раньше, сейчас обесценились.

«Никому не нужен безвиз, свободная торговля тоже, потому что другие правила… Все поняли, как страшна зависимость каждой конкретной страны от одной страны, которая стала центром коронавируса».

Украина, которая могла бы использовать уникальный шанс, предоставленный пандемией, и обозначить свое место на карте мира, «профукала» все, и ситуация ухудшается с каждым днем.

«Нам падать особо некуда. Если правительство не может принять план на год, то страшно представить, что будет дальше…. Сейчас идет тотальное обворовывание... Никто ничего не думает на перспективу. Все понимают, что это чем-то плохим закончится для власти, для страны, и сейчас просто набивают себе подушку безопасности… Центральная власть слаба, как никогда», – пояснил Голобуцкий.

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