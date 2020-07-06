Президент Владимир Зеленский не захотел отвечать на вопросы журналиста в Одессе

Как сообщает Politeka.net, видеоподтверждение опубликовал Telegram-канал PavlovskyNews.

"Зеленский только что покинул гостиницу "Немо" на одесском побережье… С самого утра во дворе гостиницы было оживленно. Охранники из УГО фотографировали нашего журналиста… В итоге Владимир Зеленский вышел из гостиницы в 9 утра, быстро сел в "Мерседес" и уехал на Морвокзал", - сказано в сообщении.

Зеленский не ответил на вопрос журналиста о том, чувствует ли он, как президент, вину за то, что одесситы тотально игнорируют карантин. При этом ограничения нарушал и сам президент.

Ранее мы писали, что в офисе президента Украины решили запретить публикацию записей тайных разговоров чиновников

Об этом рассказал руководитель Офиса президента Андрей Ермак в интервью The Washington Post, которое вышло 30 июня,

Материал издания, в частности, был посвящен публикации разговоров, которые в 2016 году якобы вели тогдашний президент Украины Петр Порошенко и тогдашний вице-президент США Джо Байден.

В контексте этого Ермак заявил, что необходимо изменить законодательство, чтобы положить конец "злонамеренной практике".

Он подчеркнул, что команда президента рассматривает подобные публикации как прямое нарушение национальной безопасности Украины. По словам Ермака, когда кто-то записывает главу государства - это ненормально, "и не важно, является ли это незаконным деянием гражданина Украины из-за каких-то внутренних мотивов, или за этим стоят какие-то иностранные спецслужбы", продолжил руководитель Офиса президента.

Напомним, что Зеленский после скандала с Порошенко поразил украинцев заявлением: «У нас на носу…».

Также Politeka писала, что украинцы будут платить налоги по-новому, Зеленский подписал важный закон: что изменилось.

Как Politeka сообщала, что у Зеленского решили "вынужденно" запугать украинцев: "инструмент тоталитарных правителей".