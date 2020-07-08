Украинские абитуриенты в этом году смогут получить отсрочку от призыва

В Министерстве образования и науки рассказали о том, как карантин повлияет на призыв в этом году. Отмечается, что данный вопрос решался совместно с Офисом президента и Генеральным штабом.

«В связи с карантином, который был введен в Украине из-за распространения пандемии COVID-19, весенний призыв в армию перенесен на май-июль 2020 г. – распоряжение Правительства №179-р от 26.02.2020 года (с изменениями от 15.04.2020). Важно, что пунктом 5 этого документа определено, что граждане в возрасте 18-19 лет могут быть призваны на службу только по собственному желанию, которое подтверждается письменным заявлением», - напомнили в пресс-службе Минобразования.

Также подчеркивается, что выпускники колледжей и университетов смогут получить отсрочку от весеннего призыва, если решат продолжить обучение по следующему уровню образования.

Министерство уже предоставило разъяснения приемным комиссиям учреждений профессионального предвысшего и высшего образования по предварительной регистрации абитуриентов, которые ждут призыва, но планируют продолжить обучение.

Благодаря предварительной регистрации такие абитуриенты смогут получить документальное подтверждение о своих намерениях, а затем на основании справки получить отсрочку до 1 октября этого года.

Отметим, что ранее премьер Денис Шмыгаль отреагировал на ситуацию с получением повесток в военкомат выпускниками школ, которым исполнилось 18 лет.

Так, по его словам, министерства обороны и образования должны лучше координировать коммуникацию между собой и непосредственно саму работу по поводу призыва выпускников на срочную службу в армии.

Напомним, в Кабмине решили принять меры из-за призыва школьников в армию: "нужно подготовиться к...".

Как сообщала Politeka, абитуриентов гонят в армию, важное заявление Минобороны: что делать и кому положена отсрочка.

Также Politeka писала, что ЗНО-2020 на грани срыва, вместо экзаменов гребут в армию: срочное заявление МОН.