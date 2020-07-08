Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отреагировал на ситуацию с получением повесток в военкомат выпускниками школ, которым исполнилось 18 лет

Как сообщает Politeka, об этой ситуации Шмыгаль рассказал во время заседания украинского правительства.

Так, по его словам, министерства обороны и образования должны лучше координировать коммуникацию между собой и непосредственно саму работу по поводу призыва выпускников на срочную службу в армии.

Глава Кабмина призвал министерства заняться этим вопросом, "чтобы родители и дети не нервничали".

"Ситуация с военным призывом выпускников школ и повестками, которые им начали приходить. Я попрошу министра обороны и и.о. министра образования лучше скоординировать коммуникацию по этому вопросу, чтобы родители не нервничали, дети не нервничали", - подчеркнул он.

Также Шмыгаль отметил, что юноши, достигшие 18 лет и желающие в дальнейшем учиться в высших учебных заведений, должны получить эту возможность.

"Им, наверное, не надо срочно вручать повестки. Детям надо дать возможность спокойно подготовиться к поступлению (в вуз, - ред.)... Включитесь в процесс, важно довести на места военным комиссарам, чтобы в этом плане была координация и спокойствие", - призвал Шмыгаль.

Как известно, ситуация с повестками возникла на фоне того, что в карантинных условиях сессии ВНО и вступительную кампанию в высших учебных заведениях были перенесены.

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