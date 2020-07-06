Родители абитуриентов жалуются, что дети получают повестки в июле, тогда как сдача ВНО запланирована только на август
Из-за карантина, переноса весеннего призыва и ситуации с независимым тестированием в стране происходит полная неразбериха. Как известно, весенний призыв в этом году перенесли на май-июль, вступительная кампания же продлится с 1 до 22 августа, пишет "ТСН".
Несмотря на обещания профильных министерств не забирать нынешних абитуриентов в армию, 18-летние юноши начали получать повестки от военкоматов. При этом, согласно распоряжению правительства, парней в возрасте 18-19 лет должны были бы призывать только по желанию и письменному заявлению.
В Министерстве обороны еще 3 июня опубликовали разъяснения, как в этом году будет происходить призыв и кого коснется отсрочка. В частности, согласно рекомендациям председателям призывных комиссий, отсрочка положена тем:
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- кто собрался получать следующую ступень образования;
- кому 18-19 лет (призыв только по желанию).
Военные признают, что из-за необычного периода призыва, большую роль стал играть человеческий фактор, а комиссии на местах далеко не всегда спешат выполнять рекомендации из Киева.
Как выход, попавшим в затруднительное положение родителям и их детям, советуют обжаловать решение призывной комиссии - в случае, к примеру, невыполнения того же самого распоряжения Кабмина. Для этого следует обратиться в областную призывную комиссию или идти в суд.
Напомним, в 2020 году детям разрешили поступать в вузы без тестирования, Рада приняла срочное решение.
Как сообщала Politeka, на ВНО-2020 считать баллы будут по-другому, абитуриентов предупредили о важных изменениях.
Также Politeka писала, что цены на обучение повысят до предела, абитуриентов ждет сюрприз после ВНО: "56 тысяч гривен за...".