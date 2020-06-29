Опасность подстерегает отдыхающих на украинских курортах Азовского моря
Пользователи соцсетей начали размещать фото и видео ожогов, полученных отдыхающими после контакта с медузами подвида корнерот.
Этот подвид является новым для данного региона. Они попали сюда из Черного моря. Опасную миграцию специалисты повышением уровня солености моря, и климатическими изменениями.
Нашествие опасных животных фиксируют в Приморском посаде, Кирилловке и Бердянске.
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Корнерот – достаточно опасная медуза, которая своими лопастями может нанести ощутимый и болезненный ожог.
Как правило, ожоги медузы-корнерота ощущаются не сильнее, чем от крапивы, и вызывают лишь покраснение и припухлость кожи. Паниковать при этом не следует, зачастую ожоги проходят без следа в течение нескольких часов.
Опасаться стоит аллергикам – особенно, если с медузами они ранее не встречались, а также детям, или же в случае, если ожог медузы пришелся на слизистые оболочки.
Чтобы обезопасить себя нужно придерживаться несложных правил:
Прежде всего нужно избегать встречи с медузой, в спокойном состоянии она придерживает свои щупальца, которые на самом деле могут вытягиваться на значительное расстояние.
Также лучше повременить и купаться сразу после шторма, поскольку в воде могут находиться обрывки щупалец.
Занимаясь дайвингом, под водой лучше ничего не трогать, даже если вы в перчатках.
Если медуза все же ужалила стоит помнить правила первой помощи:
- медики советуют, ни в коем случае не трогать руками ожог медузы, и не расчесывать кожу в месте контакта;
- обильно полить поврежденный участок тела морской водой (ни в коем случае не используйте для этого пресную воду, она только активизирует стрекательные клетки) таким образом, какая-то часть токсичного вещества и остатки щупалец медуз смоются;
- можно приложить лед, чтобы уменьшит боль от ожога;
- оперативно обратиться в любой медпункт;
- следите за сердечными ритмами и дыханием пострадавших – у некоторых пациентов могут наблюдаться аллергические реакции и болевой шок;
- пострадавшему от укуса медузы рекомендуется обильное питье.
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