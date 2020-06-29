Украинцам рассказали, что ни в коем случае нельзя делать

Опасность подстерегает отдыхающих на украинских курортах Азовского моря

Пользователи соцсетей начали размещать фото и видео ожогов, полученных отдыхающими после контакта с медузами подвида корнерот.

Этот подвид является новым для данного региона. Они попали сюда из Черного моря. Опасную миграцию специалисты повышением уровня солености моря, и климатическими изменениями.

Нашествие опасных животных фиксируют в Приморском посаде, Кирилловке и Бердянске.

Корнерот – достаточно опасная медуза, которая своими лопастями может нанести ощутимый и болезненный ожог.

Как правило, ожоги медузы-корнерота ощущаются не сильнее, чем от крапивы, и вызывают лишь покраснение и припухлость кожи. Паниковать при этом не следует, зачастую ожоги проходят без следа в течение нескольких часов.

Опасаться стоит аллергикам – особенно, если с медузами они ранее не встречались, а также детям, или же в случае, если ожог медузы пришелся на слизистые оболочки.

Чтобы обезопасить себя нужно придерживаться несложных правил:

Прежде всего нужно избегать встречи с медузой, в спокойном состоянии она придерживает свои щупальца, которые на самом деле могут вытягиваться на значительное расстояние.

Также лучше повременить и купаться сразу после шторма, поскольку в воде могут находиться обрывки щупалец.

Занимаясь дайвингом, под водой лучше ничего не трогать, даже если вы в перчатках.

Если медуза все же ужалила стоит помнить правила первой помощи:

медики советуют, ни в коем случае не трогать руками ожог медузы, и не расчесывать кожу в месте контакта;

обильно полить поврежденный участок тела морской водой (ни в коем случае не используйте для этого пресную воду, она только активизирует стрекательные клетки) таким образом, какая-то часть токсичного вещества и остатки щупалец медуз смоются;

можно приложить лед, чтобы уменьшит боль от ожога;

оперативно обратиться в любой медпункт;

следите за сердечными ритмами и дыханием пострадавших – у некоторых пациентов могут наблюдаться аллергические реакции и болевой шок;

пострадавшему от укуса медузы рекомендуется обильное питье.

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