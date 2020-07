View this post on Instagram

Вы все ещё смеётесь над экологией и глобальным потеплением? Тогда медузы идут к вам! Из-за аномальной жары, в Канкрыновке под Запорожьем в Днепре были обнаружены медузы 😳 #запорожье #запоріжжя