Нашествие медуз в реке Днепр озадачило украинцев

Необычных обитателей воды заметили в частности около железной станции в Канкрыновке рядом с Запорожьем.

Многих появление медуз в Днепре встревожило. Тему активно обсуждают в социальных сетях и публикуют кадры с медузами.

«Не жалят, они очень маленькие и в руках тают!», «Жалят и очень сильно. Можно даже получить ожог. Это уже проверено на своем опыте», «20 лет уже плавают, а вы только сейчас проснулись. В лёд вмерзали, когда ещё зима была со снегом и морозами», «Они при жаре появляются», «Не жалят», «Вчера видел их маленькие... И они миролюбивые...», - пишут в сети.

"Когда жалят – впрыскивают вирус в животное и человека" - шутят в сети

Тем временем зоолог Максим Гаврилюк отмечает, что это традиционное явление, ведь по происхождению Craspedacusta sowerbii является китайской пресноводной медузой, которая сейчас распространена в пресных водоемах практически по всему миру, пишет Vgorode.

Отмечается, что большую часть года люди не замечают этих животных, ведь они имеют вид маленького полипа. И только летом, для размножения, появляются медузы диаметром 2-2,5 сантиметров.

Вид пресноводных медуз (Craspedacusta) впервые обнаружили в Лондоне в 1880 году, в бассейне ботанического сада. Официально зарегистрированы такие медузы и в Украине. Они достигают всего от 2 до 4 сантиметров в диаметре, имеют стрекательные клетки, которые для людей не представляют никакой опасности, ведь краспедакуста питается планктоном. Потому у горожан нет никаких оснований, чтобы бояться их.

Напомним, новая напасть обрушилась на Украину: "Из воды выходят с ожогами", предупреждение медиков.

Как сообщала Politeka, медузы и кабаны заполонили воды Днепра и Азовского моря: видео происходящего.

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