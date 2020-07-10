На Донбассе 8 июля погиб воин 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ имени князя Константина Острожского Олег Олегович Шило

Как сообщает Politeka.net, стрелку-помощнику гранатометчика было всего 29 лет.

"И хотя для Олега это была первая ротация в зону боевых действий, командиры и собратья отмечают, что он ответственно относился к выполнению служебных обязанностей. Проявлял себя очень хорошо. Откровенный, искренний, веселый, всегда всем интересовался и хотел учиться", – сообщается на Facebook-странице 30-й ОМБР.

Шило родился 05.04.1991, жил в Киеве. С 2009 по 2010 год отслужил срочную службу в 138-й радиотехнической бригаде в г. Васильков Киевской области. В 30-ю бригаду пришел служить в декабре-2019.

У воина остались родители и сестра.

Ранее мы писали, что российская армия сгруппировала тысячи бойцов в оккупированном Крыму.

Об этом командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтент Сергей Наев рассказал в эфире программы "Право на владу" на канале "1+1".

Журналисты показали инфографику о количестве российских войск на полуострове по данным обмена информацией с РФ. Согласно отчету, на территории Крыма базируются 100 артиллерийских систем, 34 вертолета, 31 танк, 200 бронемашин, 63 самолета, 684 единицы техники и 35,5 тысячи военнослужащих. Сергей Наев подтвердил эту информацию и добавил:

"Именно сухопутные группировки составляют 11,5 тысяч человек. Речь идет о всем составе на временно оккупированной территории. Туда входят и военно-морские силы РФ, а также средства противовоздушной обороны. Непосредственно сухопутные группировки состоят из двух бригад и одного батальона".

Украинский генерал добавил, что разведка ВСУ усиленно следит за южным направлением и постоянно сообщает свежие данные.

Напомним, ВСУ готовятся к масштабному нападению РФ, заявление командующего: "Придется отвечать".

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