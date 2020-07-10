Новое "карантинное" решение Минздрава позволит бизнесменам заработать большие деньги на украинцах

Как передает Politeka.net, об этом в своем телеграм-канале сообщил политолог Юрий Романенко.

Накануне пресс-служба Минздрава заявила, что ведомство расширило "красную зону" еще на 11 стран. По данным чиновников, уровень заболеваемости китайским вирусом резко вырос в Албании, Казахстане, Кыргызстане, Мексике, Палестине, Суринаме, Сальвадоре, Чехии, Черногории, на Сейшельских островах, а также на островах Турки и Кайкос. Таким образом, сейчас Украина определила 62 страны, прибывая из которых люди обязаны изолироваться или пройти тест.

Юрий Романенко уверен, что таким образом чиновники из Минздрава помогают зарабатывать деньги знакомым предпринимателям, не считаясь с интересами украинцев. По его словам, не было никаких предпосылок для такого решения.

"Смотрите как государство быстро придумывает новую элегантную кормушку для своих. Еще вчера Албания не была в красной зоне, никаких признаков прогрессирующей эпидемии там нет, но тут раз и ее вносят в красный список", - отметил политолог. - "А дальше министр выходит и говорит, возвращающиеся из «красной зоны» украинские туристы должны пройти 14-дневную самоизоляцию или самостоятельно сделать ПЦР-тест. Конечно, люди не хотят сидеть 14 дней и пойдут сдавать тест, а кто-то заработает хороших денег".

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