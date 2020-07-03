Соблюдение этих рекомендаций поможет не заболеть.



В Минздраве перечислили ряд правил, которых следует придерживаться украинцам во время путешествий по стране. Эта информация была опубликована на Politeka.net.

Так как в Украине не наблюдается снижение темпов распространения китайского вируса, а количество больных, наоборот, каждый день только растет, даже путешествия по стране могут представлять угрозу. В связи с этим представители Центра общественного здоровья Украины дали населению рекомендации, как можно минимизировать риск заражения.

По словам специалистов, пока в стране продолжает действовать адаптивный карантин, даже при путешествиях на недалекие расстояния нужно придерживаться следующих правил:

как можно чаще мыть руки с мылом под проточной водой не менее 20 секунд. Если нет возможности помыть руки, обрабатывать их антисептиком с содержанием спирта не менее 60%;

избегать прикосновений ко рту, глазам и носу грязными руками;

избегать тесных контактов с другими людьми, лучше всего путешествовать на собственном автомобиле. Если же такой возможности нет – придерживаться всех рекомендаций перевозчика;

брать с собой в дорогу достаточное количество масок и регулярно их менять (каждые 2-3 часа).

Также в Минздраве подчеркнули, как важно позаботиться о правильной утилизации средств индивидуальной защиты. Если поблизости нет специальной урны, маску следует завернуть в отдельный пакет и только потом выбросить.

В случае если человек испытывает неприятные симптомы - повышенная температура, кашель, заложенность носа и прочее - ему обязательно нужно отказаться от поездки. То же самое следует сделать людям, находящимся в зоне риска: тем, кто старше 60 лет, кто имеет хронические заболевания легких или сердечно-сосудистой системы, больным сахарным диабетом.

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