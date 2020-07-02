Теперь украинцам не придется проходить карантин после пересечения польской границы

На сайте Пограничной службы Польши недавно появилась информация об отмене обязательной 14-дневной обсервации для украинских пассажиров. Пока что воспользоваться этой привилегией могут только те, кто путешествуют самолетами.

Кроме украинцев от прохождения двухнедельного карантина также освободили авиапассажиров из Грузии, Черногории, Японии, Канады, Албании и Республики Корея.

Такое решение Совет министров Польши принял в связи с отменой жестких ограничений на внутренних границах ЕС, которая произошла в ночь с 12 на 13 июня. Теперь людям, прибывающим в страну, больше не нужно проходить санитарный контрольный и обязательный карантин длительностью 14 дней.

Однако на внешней границе ЕС по-прежнему действуют ограничительные меры. Так, например, на границе с Россией, Белоруссией и Украиной въезд иностранцев в Польшу по сухопутным маршрутам все еще запрещен. Сделать это можно только в нескольких пропускных пунктах: Раве-Русской, Медыке, Краковце, Ягодине (со стороны Украины).

Ранее мы сообщали о том, Европейский союз планирует открыть границы для граждан ряда стран с 1 июля. Так, уже скоро посетить Европу смогут жители Туниса, Уругвая, Южной Кореи, Таиланда, Сербии, Руанды, Новой Зеландии, Марокко, Черногории, Японии, Грузии, Канады, Австралии и Алжира.

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