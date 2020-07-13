На Херсонщине представители местного бизнеса устроили акцию протеста на Антоновском мосту
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на ХМН.
Так, местные СМИ сообщают, что в Херсонской области владельцы ночных клубов и ресторанов перекрыли мост, который пролегает через Днепр. Участники акции протестовали против ограничения работы развлекательных заведений после 11 часов вечера.
Следует отметить, что через этот мост проходит дорога в Скадовск, Железный Порт, Лазурное и другие морские курорты Херсонщины.
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Участники акции начали митинговать вчера, 12 июля, в 17.00. Около сотни человек заблокировали движение на мосту, непрерывно передвигаясь по пешеходному переходу. На месте также находились правоохранители.
Требованием митингующих является отмена введения ночного запрета на работу кафе, ресторанов, баров и дискотек.
Журналисты сообщили, что впоследствии с протестующими пообщался первый заместитель председателя Херсонской облгосадминистрации Дмитрий Бутрим. Он рассказал, что договориться с участниками протеста ему не удалось.
Очевидцы сообщили, что по состоянию на 19.00 акцию протеста уже завершили, а движение на мосту возобновили.
Как известно, 8 июля Кабинет министров Украины разрешил работать заведениям культуры и ночным клубам до 23.00 в условиях карантина, однако местная власть может корректировать карантинные ограничения, учитывая ситуацию с COVID-19 в конкретном регионе.
Напомним, пандемия разворачивается с новой силой, побит новый антирекорд: «Мы в начале глобального...».
Как сообщала Politeka, карантин хотят признать незаконным.
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