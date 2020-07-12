Пляжі на українських курортах не відповідають масі вимог і працюють з порушеннями

Своє обурення з цього приводу висловив виконавчий директор ГО Союз споживачів України Максим Несміянов, передає "Главред".

За його словами, ситуація з пляжами склалася критична, а в Одесі та Херсонській області їх взагалі важко назвати пляжами.

"Пляж має певне оформлення, обмежувальні буї, кваліфікованих рятувальників, плавзасоби. На Херсонщині взагалі нічого немає, там це все продали років 15-20 тому, там немає рятувальників... У мене питання: а як взагалі готувалися до сезону? Там бардак, там немає ніякого карантину", - зазначив експерт.

Більш того, місця купання ніяк не відповідають нормам по заходах безпеки. У приклад він навів один з пляжів в Херсонській області.



"Приходжу я в 8:30 ранку - рятувальників немає. В 8:45 приїжджають рятувальники, через деякий час вони свої плавзасоби здають в оренду на "банан". Я кажу: а як ти будеш рятувати людей? А він: так вона припливе, якщо треба. На рятувальному посту теж нікого немає, самі пляжі здали в оренду", – заявив фахівець.

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