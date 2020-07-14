В связи с ростом заболеваемости китайским вирусом в соседних странах, ужесточены ограничения на границах с 15 июля
Указанное решение было принято в Венгрии, о чем заявил глава местного офиса премьер-министра Гергель Гуляш, сообщает Politeka.net.
Для контроля пропуска иностранцев в стране создали “зеленый”, “желтый” и “красный” списки государств. Каждый цвет символизирует уровень заболеваемости. Украина попала в "красный" список.
Таким образом, граждане нашей страны попасть в Венгрию не смогут. Кроме Украины посетить это государство также не смогут жители Албании, Черногории и других.
Однако эти правила не касаются иностранцев, которые оказались в Венгрии транзитом, а также "командировочных" - работников транспортной отрасли и бизнеса. Только их состояние здоровья все равно будут проверять.
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Перечень стран будет регулярно пересматриваться.
Тем временем журналист Виталий Глагола опубликовал в своем Телеграм-канале кадры о том, что происходит на украинско-венгерской границе в последний день.
Как оказалось, перед закрытием въезда люди пытаются выбраться в ЕС.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что, согласно интерактивной карте на сайте МИД Украины, Венгрия занимает первое место среди стран, в которые желают выехать граждане нашей страны.
Это объясняется тем, что граждане Украины через Венгрию едут в страны Балканского региона на отдых.
Напомним, в Минздраве Украины поговаривают о том, чтобы продлить карантин. Об этом заявил источник одного из украинских изданий.
Продолжены будут те карантинные меры, которые показали свою эффективность.
Напомним, карантин в Украине готовят к продлению: в МОЗ назвали новую дату.
Также Politeka писала, что карантин снова продлят, заявление главного санврача: "Ближайшие полтора года мы будем...".
Как ранее сообщала Politeka, китайский вирус косит людей: свежие цифры.