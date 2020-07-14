В связи с ростом заболеваемости китайским вирусом в соседних странах, ужесточены ограничения на границах с 15 июля

Указанное решение было принято в Венгрии, о чем заявил глава местного офиса премьер-министра Гергель Гуляш, сообщает Politeka.net.

Для контроля пропуска иностранцев в стране создали “зеленый”, “желтый” и “красный” списки государств. Каждый цвет символизирует уровень заболеваемости. Украина попала в "красный" список.

Таким образом, граждане нашей страны попасть в Венгрию не смогут. Кроме Украины посетить это государство также не смогут жители Албании, Черногории и других.

Однако эти правила не касаются иностранцев, которые оказались в Венгрии транзитом, а также "командировочных" - работников транспортной отрасли и бизнеса. Только их состояние здоровья все равно будут проверять.

Перечень стран будет регулярно пересматриваться.

Тем временем журналист Виталий Глагола опубликовал в своем Телеграм-канале кадры о том, что происходит на украинско-венгерской границе в последний день.

Как оказалось, перед закрытием въезда люди пытаются выбраться в ЕС.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что, согласно интерактивной карте на сайте МИД Украины, Венгрия занимает первое место среди стран, в которые желают выехать граждане нашей страны.

Это объясняется тем, что граждане Украины через Венгрию едут в страны Балканского региона на отдых.

Напомним, в Минздраве Украины поговаривают о том, чтобы продлить карантин. Об этом заявил источник одного из украинских изданий.

Продолжены будут те карантинные меры, которые показали свою эффективность.

Напомним, карантин в Украине готовят к продлению: в МОЗ назвали новую дату.

Также Politeka писала, что карантин снова продлят, заявление главного санврача: "Ближайшие полтора года мы будем...".

Как ранее сообщала Politeka, китайский вирус косит людей: свежие цифры.