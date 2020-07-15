Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что с момента вторжения в нашу страну РФ не удалось достичь ни одной из своих целей

Кроме того он заявил, что Владимир Путин не совершил ни одной «победоносной войны» против Украины.

Журналист издания "Сегодня" напомнила министру недавно вышедшее интервью Путина, в котором он рассказал об «исконно русских землях» постсоветских стран, которые они забрали с собой после выхода из СССР, а сейчас якобы «задолжали» их Москве.

«Если мы вернемся в 2014 год и вспомним, какие были истинные цели России – а это: остановить европейскую и евроатлантическую интеграцию, разрушить Украину как целостное государство, отсекая от нее по сути половину территорий через проект «Новороссия», – то мы видим, что первый пункт совершенно провален, второй выполнен на условных 10-20%, потому что есть только оккупированные отдельные районы Донецкой и Луганской областей и оккупированный Крым.

Так что на самом деле «успех» российской агрессии крайне ограничен. Но если к этому добавить еще и ту цену, которую заплатила и продолжает платить Россия за свою агрессию, думаю, что о какой-то русской победе можно говорить только в больном воображении каких-то российских идеологов», – резюмировал Кулеба.

Ранее мы писали, что российские оккупанты безжалостно расстреляли эвакуационную группу, которая пыталась забрать с поля боя тело украинского защитника, будут наказаны

Боевики безжалостно расстреляли украинцев, в результате чего погиб медик ВСУ и еще один воин, а у третьего – боевое травмирование.

Трагедия произошла вблизи поселка Зайцево. После расстрела эвакуационной группы россияне продолжили поливать позиции украинских бойцов из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В Киеве уже отреагировали на вопиющую подлость агрессора и пообещали максимально жестко ответить российским наемникам и предать все огласке. Об этом во время брифинга заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, назвав убийство украинского медика варварским с моральной точки зрения.

Он подчеркнул, что этот расстрел имеет все признаки военного преступления, которое не останется без наказания.

«Буду лично поднимать этот вопрос. Ответ будет максимально жестким. Мы привлечем всех наших партнеров», – заверил Кулеба.

Напомним, молодой офицер ВСУ пожертвовал собой за Украину, что известно о Герое.

Как сообщала Politeka, ВСУ феерично разгромили боевиков в ООС: появились подробности и видео яркой атаки.

Также Politeka писала, что ВСУ дали по зубам россиянам на фронте: «большие потери», раскрыты детали успеха в ООС.