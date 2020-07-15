Военное командование РФ в скором времени проведет масштабные проверки в так называемых "ЛНР" и "ДНР"

Как сообщает Politeka.net, представители Кремля поймали кадровых российских военных на масштабных хищениях.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления разведки, передает Минобороны Украины.

В соединениях и частях "1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК" оперативной группировки российско-оккупационных войск с 6 июля работает комплексная комиссия, в состав которой привлечены офицеры Минобороны, Генштаба и Южного военного округа ВС РФ.

Кроме того, уже проверяются вопросы укомплектованности подразделений личным составом, боевой и мобилизационной подготовки, тылового и технического обеспечения.

"Командиры соединений и частей российско-оккупационных войск пытаются скрыть от комиссии реальное положение дел. Вместе с тем, комиссией уже обнаружено значительное количество случаев хищения российскими кадровыми офицерами военного имущества, горюче-смазочных материалов и средств, выделенных на денежное обеспечение личного состава подчиненных подразделений", – рассказали в пресс-службе.

Ранее мы писали, что в оккупированной Макеевке Донецкой области наблюдателям ОБСЕ отказались предоставлять информацию о погибшем подростке.

Отмечается, что сотрудники больницы в оккупированной Макеевке отказались сообщать наблюдателям СММ ОБСЕ информацию о гибели 15-летнего парня в результате взрыва в одном из жилых домов города. Медицинский персонал макеевской больницы сказал сотрудникам наблюдательной миссии, что данную информацию они могут предоставлять только членами незаконных вооруженных формирований "ДНР".

Напомним, оккупированный Донецк зачищают от российских флагов: красноречивое фото.

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