Погибший под Горловкой медик Николай Ильин всегда действовал по зову сердца, поэтому и стал жертвой боевиков

О судьбе военнослужащего изданию "Цензор" рассказал его друг, ветеран батальона "Донбасс" и боец ООС Павел Валентович, передает Politeka.net.

По словам ветерана, Николай из 35 бригады морпехов был очень коммуникабельным и отзывчивым человеком. Он родился в Беларуси, но переехал жить в Эстонию из-за проблем после участия в политических протестах. В новой стране ему помогли обустроиться волонтеры из Украины. Первое время Николай работал нелегально, затем подучил английский язык и стал экскурсоводом.

"Когда у нас началась война - у него появилась мысль, что именно на фронте он сможет отдать свой долг нашей стране", - поделился Павел Валентович. - "Он очень фанатов от всего американского, в частности от морской пехоты США. Поэтому у нас записался в морские пехотинцы. Мы познакомились в феврале 2019 в 205-м Учебном центре тактической медицины, где провели вместе четыре месяца".

У погибшего Николая был особенный подход к военной службе и жизни в целом. Из-за этого он часто спорил со своим другом.

"Получив военный опыт, я стал более прагматичным. Начал понимать, что где-то нельзя высовывать голову, где-то нужно прикрыться раненым ... Николай же все чувствовал сердцем, не умом", - рассказал Валентович.

По мнению Павла, именно такая сердечность привела к трагедии. Военных медиков учат, что сначала нужно отразить атаку, а уже потом идти на выручку раненным, но сердце могло подсказать Николаю другое решение.

"Он, как мне кажется, сразу побежал на помощь, чтобы человек выжил. Возможно, он поступил неправильно - как бы цинично это не звучало. Но я ему не судья. Он сделал так, как чувствовал", - подчеркнул сослуживец.

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