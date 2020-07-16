В Минздраве уже готовятся продлить карантин как минимум на месяц, но источники в ведомстве говорят о более длительных сроках

Как заявил глава Минздрава Максим Степанов, карантин в Украине продлят еще как минимум на месяц. Как сообщает Обозреватель со ссылкой на источник в Кабмине, карантин продлят до сентября, но планируются и дальнейшие ограничения. На данный момент в Кабмине нет четких планов, но правительство готовится продолжать карантин и в 2021 году. Это значит, что карантин может затянуться на два года.

"Карантин затянется на второй год. Это уже практически неминуемо. На другой сценарий даже рассчитывать не стоит", – убеждает собеседник.

Стоит отметить, что и планы выхода из карантина, разработанные в правительстве, рассчитаны на два года. Сегодня в Кабмине создают рамки, в пределах которых местные власти принимают решение об ужесточении или смягчении карантинных мер. Учитывая, что на носу местные выборы, власть на местах пытается найти баланс между приказами сверху и тем, чтобы угодить людям.

Собеседник издания отметил, что на местах не до конца понимают, что и зачем они делают. Например, владельцы баров и ресторанов не видят логики в запрете работы после 22.00 часов, ведь заразиться можно в любое время. А власти не всегда могут подобные запреты объяснить.

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