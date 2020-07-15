Стало відомо про чергове посилення обмежувальних заходів в Україні через епідемію китайського вірусу

Про це пише Politeka.net.

Зокрема, уряд хоче, щоб Верховна Рада узаконила штрафи від 3400 до 5100 гривень для власників громадських місць за те, що відвідувачі не дотримуються маскового режиму.

Відповідний проект закону було схвалено на сьогоднішньому засіданні уряду.

У пояснювальній записці сказано про штрафи для підприємств, підприємців, установ , які пустили в приміщення людини без надітого респіратора або маски.

За таке порушення можуть карати штрафами в розмірі від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3400 до 5100 гривень).

Інший затверджений законопроект пропонує, навпаки, скоротити грошове покарання для українців за недотримання маскового режиму в розмірі від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-255 гривень).

Раніше ми повідомляли, що в українських школах з першого вересня почнуть діяти нові правила. Так, в новому навчальному році продовжать діяти окремі обмеження, введені у зв'язку з пандемією китайського вірусу. Деякими деталями про те, як буде проходити навчання, поділився Степанов.

Глава Моз розповів, що вже зараз у відомстві розробляються правила для школярів. Зокрема, розглядається можливість навчання у дві зміни.

«Зараз ми розробляємо правила, як наші діти будуть вчитися з 1 вересня. При розгляді цих питань та встановлення відповідного регламенту, правил навчання, ми розглядаємо всі без винятку ситуації, в тому числі і навчання у дві зміни», - заявив міністр.

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