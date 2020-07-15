Стало відомо, хто може розраховувати на підвищені зарплати з 1 вересня 2020 року

Про це пише Politeka.net.

Повідомляється, що уряд в рамках засідання схвалив виділення коштів на підвищення зарплат медикам з 1 вересня 2020 року.

Цю інформацію вже підтвердив глава МОЗ Максим Степанов.

“19 червня уряд прийняв рішення про підвищення зарплат медпрацівникам. Ми провели розрахунки на основі Центру медичної статистики, отримали відповідну суму – близько 7,4 млрд грн. Для того, щоб ми забезпечили підвищення зарплат, починаючи з 1 вересня 2020 року, розробили проект акта, який дозволить виділити Міністерству охорони здоров'я на безповоротній основі з Фонду боротьби з вірусом для забезпечення виплат, доплат медичним та іншим працівникам з метою підвищення рівня оплати цих та інших працівників”, – підкреслив профільний міністр під час брифінгу.

Степанов також попередив, що підвищення зарплат з 1 вересня торкнеться як лікарів, так і для середнього та молодшого медичного персоналу.

“Відповідно зарплата лікаря в середньому зросте на 3,5 тис. грн, середнього медичного персоналу – на близько 2,5 тис., а молодшого медичного персоналу – на близько 1250 грн. Сьогодні ми виділили конкретний фінансовий ресурс на оплату праці з 1 вересня. Це системне рішення, щоб рухатися до того, щоб зарплата медиків була на високому рівні”, – додав глава МОЗ на брифінгу за результатами засідання Кабінету міністрів.

Раніше ми розповідали, що частини зарплати українців знизилися. Іншим перестали платити взагалі.

Так, якщо ще в березні середня зарплата по країні становив 11 446 грн, то у квітні – 10 430 грн, а в травні – 10 542 грн.

При цьому борги із зарплат на 1 червня 2020 року (остання доступна статистика) вже зросли до рекордних 3,14 млрд грн.

При цьому експерти попереджають, що сумна тенденція тільки посилиться. Ризик такого розвитку подій зросте при продовженні карантину, падіння економіки, зниження експортної активності і т. д.

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