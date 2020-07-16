Звезда телеканала 1+1, известная украинская телеведущая Маричка Падалко прокомментировала инцидент с выпавшим зубом во время прямого эфира "ТСН"

Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на страницу знаменитости в Instagram.

Ведущая рассказала, что произошло.

"Просто именно сейчас я решила исправить неприятность, которая произошла более 10 лет назад. У меня в спальне стоял металлический будильник, который однажды заинтересовал мою маленькую дочь. Она схватила его и начала размахивать вокруг спящей мамы. И только я зевнула, как маленькая ручка отбила мне половину зуба. Сейчас я решилась наконец на более радикальный ремонт. Только была не очень внимательна к запрету своего стоматолога надкусывать пищу передними зубами до окончания лечения. Собственно, поэтому произошло то, что произошло", – объяснила причину случившегося Падалко.

Ведущая надеялась, что инцидент останется незамеченным, но зрители, по ее словам, оказались внимательными.

"Мы недооценили внимательность наших зрителей", – написала Падалко.

Она призналась, что после завершения выпуска новостей получила огромное количество комментариев в поддержку.

"В любой ситуации сохраняем спокойствие", – подытожила ведущая.

Ранее в сети появилось видео, на котором видно, как прямо во время записи у ведущей выпал верхний передний зуб. При этом она ни на секунду не растерялась, а быстро убрала его и как ни в чем ни бывало продолжила зачитывать материал.

Напомним, ведущая «Х-фактора» довела до экстаза новым творчеством, красноречивые кадры.

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