А как вы относитесь к Александре?

Бывшая заместительница министра инфраструктуры Александра Клитина пожаловалась на травлю со стороны СМИ

Как передает Politeka.net, новое обращение в полуголом виде она опубликовала на своем канале в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Как утверждает Клитина, ей стало интересно превратится в "инопланетянку" и пойти пообщаться с украинскими СМИ.

"Вы знаете, в этот раз я буду разговаривать на русском. Я знаю, что эта история важна и для россиян. Знаю, что я уже там тоже стала звездой, поэтому хочу рассказать немного о своей истории. Вы знаете, я решила сделать социальный эксперимент: представить, что я инопланетянин, и попробовать контактировать с нашими украинскими СМИ", – отметила бывшая чиновница.

Клитина подчеркнула, что после того, как ее "облили грязью" работу было найти очень трудно.

"Меня уволили из Министерства инфраструктуры, потому что я пыталась бороться с коррупцией. Меня так облили грязью, что я полгода не могла найти работу, а когда нашла - была вынуждена это скрывать", – пожаловалась Александра.

Как известно, Александра Клитина была уволена из Министерства инфраструктуры после того, как на записях, слитых в прессу, говорилось, что она получила должность через постель. Кроме этого, Клитина переписывалась с Джокером об участии министра инфраструктуры Владислава Криклия в коррупционных схемах.

А вот желание Александры создать свою партию уже активно обсуждают в обществе.

Политолог и журналист Юрий Романенко даже придумал название новой политической силе.

"Партия "Корабельные сосны" угрожает взорвать государственность. Александра Клитина четко обозначила новый прием борьбы с коррупцией - ее будут давить грудью", - написал он на своей страничке в Facebook.

Напомним, Игорь Лесев прошелся по известным скандалисткам из "Слуги народа": "Кастрация уже этой осенью".

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