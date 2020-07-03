Бывшая заместительница министра инфраструктуры Александра Клитина пожаловалась на травлю со стороны СМИ
Как передает Politeka.net, новое обращение в полуголом виде она опубликовала на своем канале в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Как утверждает Клитина, ей стало интересно превратится в "инопланетянку" и пойти пообщаться с украинскими СМИ.
"Вы знаете, в этот раз я буду разговаривать на русском. Я знаю, что эта история важна и для россиян. Знаю, что я уже там тоже стала звездой, поэтому хочу рассказать немного о своей истории. Вы знаете, я решила сделать социальный эксперимент: представить, что я инопланетянин, и попробовать контактировать с нашими украинскими СМИ", – отметила бывшая чиновница.
Валюта больше не нужна, украинцы массово избавляются от долларов: что происходит в обменниках
Раскрыты неизвестные подробности лечения зараженной вирусом Зеленской: "Вынуждены ходить в памперсах"
Седокова сняла белье и показала, чем соблазняет молодого любовника: "Богиня"
Сын Ефремова бросил все и сбежал с ведущей «Орла и решки»: с такой хоть на край света
Клитина подчеркнула, что после того, как ее "облили грязью" работу было найти очень трудно.
"Меня уволили из Министерства инфраструктуры, потому что я пыталась бороться с коррупцией. Меня так облили грязью, что я полгода не могла найти работу, а когда нашла - была вынуждена это скрывать", – пожаловалась Александра.
Как известно, Александра Клитина была уволена из Министерства инфраструктуры после того, как на записях, слитых в прессу, говорилось, что она получила должность через постель. Кроме этого, Клитина переписывалась с Джокером об участии министра инфраструктуры Владислава Криклия в коррупционных схемах.
А вот желание Александры создать свою партию уже активно обсуждают в обществе.
Политолог и журналист Юрий Романенко даже придумал название новой политической силе.
"Партия "Корабельные сосны" угрожает взорвать государственность. Александра Клитина четко обозначила новый прием борьбы с коррупцией - ее будут давить грудью", - написал он на своей страничке в Facebook.
Напомним, Игорь Лесев прошелся по известным скандалисткам из "Слуги народа": "Кастрация уже этой осенью".
Как сообщала Politeka, скандальный Добкин решил идти в мэры Киева и жестко опозорился.
Также Politeka писала, что "слуга народа" Тищенко опозорился с пиаром на пенсионерах.