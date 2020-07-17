Любые ограничения, в частности на ввоз литературы на русском языке, приведут к расширению черного рынка и потерям для государства. Как пишет Обозреватель, об этом заявил CEO Издательства "Махаон-Украина" Олег Погребной.

"Когда товар новый не привозится, есть смысл его контрафактить. Конечно, это прецедент для того, чтобы развивался черный рынок. На русский переведено гораздо больше литературы, чем переводится на украинский. На английском и на русском литература качественнее, и ее больше, чем есть переводов на украинский", – объяснил Погребной.

По его словам, уже существующих ограничений на ввоз литературы, издаваемой в России, достаточно, чтобы на украинский рынок не попадали пропагандистские издания страны-агрессора.

"Санкции наложены сейчас на 7 российских издательств, которые выпускают антиукраинскую литературу. И даже такие крупные, как "Эксмо", сейчас заблокированы, они не могут завозить книги вообще никакие", – рассказал Погребной.

По его мнению, вводить дополнительные запреты – излишняя мера, которая негативно скажется как на потребителях, которые предпочитают русскоязычную литературу, так и на книжном бизнесе, и соответственно доходах государства.

"Розничные магазины станут убыточными, потому что часть населения так и не переходит на украинский, предпочитая читать на русском. И если мы перестанем поставлять, то магазины закроются, половина магазинов будут нерентабельными. И интернет-магазины в том числе, и розничные магазины. Они очень заинтересованы в литературе на русском языке", – подчеркнул Погребной.