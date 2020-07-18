Что означают эти зоны и какая между ними разница

Учитывая уровень заболеваемости на соответствующей территории, Украину поделят на четыре зоны: красную, оранжевую, желтую и зеленую

Об этом в эфире "Свободы слова Савика Шустера" заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Мы переходим на совершенно другую систему карантина: зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны", - сказал Ляшко, раскрыв детали, что будут означать эти зоны.

Так, красная зона предусматривает жесткий карантин. Ограничения будут похожи на те, которые действовали в начале эпидемии (в конце марта и в начале апреля). То есть, "рестораны не работают, общественный транспорт не ходит".

Зеленая, желтая и оранжевая зоны будут ограничивать только определенную деятельность. В целом экономика будет работать, но с разной степенью противоэпидемических требований.

"Желтая - работает все, но, например, в супермаркеты можно заходить из расчета один человек на 10 квадратных метров, или будет действовать какое-то ограничение до 23 часов", - объяснил Ляшко.

По его словам, правительство разрабатывает индикаторы, по которым территорию будут делить на соответствующие зоны: "Мы предложили модель: если 5 дней подряд будут превышаться индикаторы на уровне области, дальше включается зонально по районам или по городам областного значения".

Также Ляшко напомнил о продлении карантина после 31 июля еще на месяц. Главный санврач заявил, что сначала было предложение продлить ограничения на два месяца.

Ранее мы писали, глава Кабмина Денис Шмыгаль сообщил, что благодаря решению властей о временном ограничении работы заведений после 23:00, удалось стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в стране.

Как отметил премьер, до 23:00 можно совершенно спокойно поужинать, ведь этого времени достаточно. После 23:00 происходят массовые скопления людей, из-за чего можно легко заразиться китайским вирусом.

Также глава Кабмина подчеркнул, что адаптивные меры уже дали результат не только на местном уровне, но и на государственном. При этом нет уменьшения роста численности заболевших, однако все же можно говорить, что ситуация стабильна и это очень важно.

Напомним, новые жесткие ограничения для украинцев, Шмыгаль выдал детали: "После этого запрета вы..."