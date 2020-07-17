Карантин в Украине решили продлить на несколько недель, но и после его окончания часть ограничений останется

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на заявление главы Минздрава Максима Степанова, сделанное во время брифинга.

Так, в Украине 31 августа закончится карантин. Чиновники уже даже подготовили соответствующий проект постановления. Вместе с тем, часть ограничений останется — масочный режим, социальная дистанция и антисептики. В некоторые регионах же ограничения могут быть ужесточены.

«Более того, мы вводим такое понятие как несколько зон - зеленая, желтая, оранжевая и красная зоны... Ограничения, если тот или иной регион выходит в желтую, оранжевую или красную зону, в зависимости от того будут усиливаться», — отметил Степанов.

До этого мы писали, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о пользе адаптивного карантина.

Глава Кабмина ответил на вопросы во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Так, по словам Шмыгаля, благодаря решению властей о временном ограничении работы заведений после 23:00, удалось стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в стране.

Как отметил премьер, до 23:00 можно совершенно спокойно поужинать, ведь этого времени достаточно. После 23:00 происходят массовые скопления людей, из-за чего можно легко заразиться китайским вирусом.

Напомним, вирус вышел из-под контроля, у Зеленского провели срочное совещание: "Если сейчас не начать..."

Как сообщала Politeka, карантин официально усилили: детали всех ограничений.