Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, чем помогли меры адаптивного карантина
Глава Кабмина ответил на вопросы во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде, пишет Politeka.net.
Так, по словам Шмыгаля, благодаря решению властей о временном ограничении работы заведений после 23:00, удалось стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в стране.
Как отметил премьер, до 23:00 можно совершенно спокойно поужинать, ведь этого времени достаточно. После 23:00 происходят массовые скопления людей, из-за чего можно легко заразиться китайским вирусом.
Также глава Кабмина подчеркнул, что адаптивные меры уже дали результат не только на местном уровне, но и на государственном. При этом нет уменьшения роста численности заболевших, однако все же можно говорить, что ситуация стабильна и это очень важно.
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"После этого запрета вы видите четкую стабилизацию ситуации с ростом заболеваемости", – заявил премьер.
Напомним, глава Минздрава Максим Степанов заявил, что карантин в Украине продлят еще как минимум на месяц.
На данный момент в Кабмине нет четких планов, но правительство готовится продолжать карантин и в 2021 году.
Ранее сообщалось, что в Минздраве заявили об ужесточении наказания за неношение масок.
Так, за отсутствие защитной маски в общественных местах граждан будут наказывать штрафом в размере 170-255 гривен, а владельцев заведений - 3400-5100 гривен.
Напомним также, что Денис Шмыгаль заявил, что ограничения будут усилены, в том случае, если больных китайским вирусом будет больше 60 на 100 тысяч граждан.
Шмыгаль отметил, что в некоторых областях из-за стремительного распространения эпидемии возможно закрытие общественного транспорта и метро.
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Как сообщала Politeka, карантин официально усилили: детали всех ограничений.